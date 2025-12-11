На Зеленой премии — 2025 наградили трех победителей в номинации «Экологические лидеры». Первое место заняла Яна Трудкова из Челябинской области, второе — Дарья Коваленко из Республики Крым, третье — Инна Муклаева из Республики Алтай. Каждая из них получит по 500 тысяч рублей на развитие своих экопроектов. Партнер номинации — певица Нюша, которая поддержала участников личными денежными призами, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

«Экологические лидеры — это люди, которые формируют новую культуру отношения к природе и показывают личным примером, что инициативность и системная работа могут менять экологическую ситуацию в регионах. Поддержка таких проектов — важная часть миссии Зеленой премии», — отметили в пресс-службе РЭО.

Нюша является амбассадором Зеленой Премии и считает необходимым поддерживать проекты экологических лидеров нашей страны. Певица передала часть выигрыша, который она получила за участие в телешоу «Сокровища императора», в призовой фонд Зеленой Премии.

«Экологические проекты нуждаются в поддержке — моральной, профессиональной и финансовой. Зеленая Премия помогает тем, кто уже сейчас делает нашу страну чище, развивает переработку, внедряет экопросвещение и формирует новые привычки у людей. Я счастлива быть частью этого движения и хочу, чтобы таких проектов становилось больше», — прокомментировала певица Нюша.

Яна Трудкова — председатель челябинского отделения движения «Экосистема», охват аудитории — свыше 200 тысяч человек. Трудкова развивает проекты на стыке экологии, науки и культуры: от восстановительных программ «Лесной код» и цикла лекций «Наука быть человеком» до научно-исследовательского подкаста «НЕ! ВОЗМОЖНО» с охватом около 100 тысяч слушателей.

В 2024–2025 годах она руководила экологической миссией в Анапе после аварии танкеров: организовала штаб, лабораторию и волонтерскую базу для исследования береговой линии. Проект объединил более 1000 волонтеров и включал 860 часов работы. Трудкова — постоянный спикер экологических форумов и эксперт общественных инициатив.

Трудкова рассказала о своих планах: «Создание на базе Южноуральского педагогического университета экоцентра, работа над проектом „Эколидеры: природа изменений“, запуск мероприятий по созданию лидеров мнений в экологической повестке в Общественном совете при Министерстве экологии Челябинской области, открытие фонда „Экосистема изменений“».

Яна получит не только полмиллиона рублей, но и медиа-поддержку своего экопроекта.