Певица Натали поздравила женщин Сергиево-Посадского округа с 8 Марта

В большом зале Дворца культуры имени Ю. Гагарина в Сергиево-Посадском округе для милых дам прошел большой праздничный концерт «Женский день под знаменем России». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу, чтобы создать для женщин атмосферу праздника и весны. В вестибюле гостьи смогли насладиться скрипичным концертом и оценить работы местных художников. Большой популярностью пользовались фотозоны с цветочными композициями.

Неожиданным сюрпризом для дам стали номера в исполнении певицы Натали.

Помимо концертной программы, в рамках празднования состоялось чествование заслуженных жительниц округа. Особое внимание уделили женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны, которым вручили юбилейные медали в знак признания их подвига и вклада в историю страны.

Также торжественные грамоты и благодарственные письма вручили женщинам-медикам, участницам волонтёрских движений, сотрудницам правоохранительных органов, многодетным мамам.

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