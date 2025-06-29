Певица Мари Краймбрери выступила на городском выпускном в Балашихе

Торжественный выпускной вечер для одиннадцатиклассников прошел в усадьбе Горенки в Балашихе. В 2025 году в городском округе школы окончили 2 384 одиннадцатиклассника, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Хедлайнером праздника стала певица Мари Краймбрери. Артистка исполнила свои главные хиты и выступила в сопровождении коллектива и танцевального балета. Школьники тепло встретили артистку и громко поддержали ее выступление.

В этом году декор площадки был оформлен в русском стиле: фотозоны и арт-объекты с народными мотивами. Для гостей праздника выступили актеры в исторических костюмах, артисты провинциального цирка, ди-джей, кавер-группа «Первый Балъ Наташи Ростовой». Провел мероприятие легендарный теле и радиоведущий, МС, ви-джей MTV Россия Александр Анатольевич.

Городской выпускной в Балашихе ежегодно объединяет тысячи выпускников, их родителей и педагогов.

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