Певица МакSим задолжала за коммуналку почти 200 тыс рублей

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) несколько месяцев игнорирует поступающие платежки за две московские квартиры. Она задолжала на коммунальные услуги около 200 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Долг в 173 тыс. рублей начислен за пятикомнатную квартиру (300 кв. м) на 31-м этаже ЖК «Триумф-Палас» в Хорошевском районе столицы. Жилье артистка приобрела в 2014 году. Сейчас квартира стоит в около 280 млн рублей.

Также 18 тыс. рублей МакSим должна за трехкомнатную квартиру (120 «квадратов») в ЖК «Дом на Истринской» стоимостью 52 млн рублей. Это жилье она купила в 2010 году. В итоге за долги на певицу подали в суд.

Еще у артистки есть квартира на 26-м этаже в ЖК «Триумф-Палас» (67 кв. м.), приобретенная в 2007 году. Ее стоимость сегодня — в районе 60 млн рублей. Там долгов по коммуналке нет.

