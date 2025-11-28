Певица МакSим поделилась воспоминаниями о своей маме

Популярная российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) поделилась своими воспоминаниями о маме. В преддверии Дня матери звезда раскрыла трогательные детали своего детства, сообщает Общественная Служба Новостей .

Особенно ярко в памяти артистки запечатлелось, как нежно пахла ее мама, когда укладывала ее спать.

«Когда в детстве мама укладывала меня спать, от нее всегда приятно пахло кремом — и этот запах навсегда врезался в мое сознание. Такого аромата не повторится больше нигде и ни в каком запахе, потому что его нельзя воспроизвести — это сочетание маминого присутствия и ее запаха, непередаваемого и не переживаемого заново», — поделилась МакSим.

В сердце певицы навсегда остались дорогие детские моменты.

«Мама — это тот человек, который знает тебя лучше всех. Тот, кто носит тебя под сердцем, кто дает жизнь, тепло, огромную любовь и опору. Мама — это первое и самое дорогое слово в жизни. Для меня мама — это что-то теплое, мягкое», — отметила звезда.

По ее словам, пока мама жива, человек всегда остается ребенком.

В России День матери празднуется ежегодно в последнее воскресенье ноября. В 2025 году этот день приходится на 30 число.

