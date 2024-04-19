Певица Любовь Успенская обратилась в больницу из-за плохого самочувствия
Российская певица Любовь Успенская обратилась в больницу из-за плохого самочувствия, сообщает Telegram-канал «112».
У артистки обнаружены проблемы с сердцем. В настоящее время медицинские работники оказывают ей всю необходимую помощь.
Также стало известно, что в случае, если артистке не станет легче, ее могут госпитализировать.
Ранее Любовь Успенская получила российское гражданство. У нее также есть американское гражданство. Хотя она уже много лет живет и выступает с концертами на территории России.