Певица Любовь Успенская обратилась в больницу из-за плохого самочувствия

У артистки обнаружены проблемы с сердцем. В настоящее время медицинские работники оказывают ей всю необходимую помощь.

Также стало известно, что в случае, если артистке не станет легче, ее могут госпитализировать.

Ранее Любовь Успенская получила российское гражданство. У нее также есть американское гражданство. Хотя она уже много лет живет и выступает с концертами на территории России.