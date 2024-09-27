Певица Лана Дель Рей тайно вышла замуж за охотника на аллигаторов

По данным Daily Mail, 39-летняя американская исполнительница Лана Дель Рей тайно вышла замуж за 56-летнего гида по наблюдению за аллигаторами Джереми Дюфрена, сообщает Super.ru .

По имеющейся информации, свадебная церемония состоялась 23 сентября. Сначала Лана и Джереми получили свидетельство о заключении брака, а потом молодожены провели необычную церемонию у залива в Дес-Аллеманде в Луизиане. Именно там проходят лодочные туры по болотам от охотника на аллигаторов.

Праздничные шатры были установлены сразу за лодками. В одном из них состоялась церемония обмена клятвами, а в другом — банкет.

Представителям СМИ удалось запечатлеть несколько моментов торжества. Так, появились фото Ланы Дель Рей, идущей к алтарю вместе со своим отцом, также в кадр попали и новоиспеченные супруги.

Примечательно, что тайное бракосочетание произошло всего через месяц после того, как в Сети появилась информация о романе 39-летней певицы с охотником на аллигаторов.

Ранее Дюфрен уже был женат, в первом браке у него родились трое детей.