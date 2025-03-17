Певица из Подмосковья взяла гран-при международного фестивая «Весенняя капель»

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Юная певица из Подольска Полина Пономарева получила гран-при V Международного фестиваля-конкурса «Весенняя капель-2025». Конкурс провели в Сельском доме культуры «Быково» одноименного поселка, сообщает пресс-служба администрации округа.

За звание лучших боролись порядка 200 конкурсантов. Они соревновались в шести номинациях: хореография, эстрадный вокал, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, художественное слово, театральное творчество.

Пятнадцатилетняя солистка продюсерского центра SK-stars Пономарева завоевала гран-при фестиваля в номинации «Эстрадный вокал».

Почетным гостем и членом жюри стала лауреат государственной молодёжной премии имени Олыка Ипая, композитор и автор-исполнитель песен на марийском языке Светлана Яндукова из Йошкар-Олы.

Фестиваль направлен на популяризацию творчества талантливых детей и подростков, проходит в нескольких направлениях: вокал, хореография, ИЗО и ДПИ, художественное чтение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.