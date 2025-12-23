Певица Анна Асти заболела и сорвала съемки шоу «Голос» на Первом канале

Первый день съемок 14 сезона ТВ-шоу «Голос» должен был стартовать во вторник на Мосфильме, но одна из наставниц, певица Анна Асти заболела и съемки сорвались сообщает Mash .

Под шоу сняли павильон, сделали декорации, наняли команду и взяли в аренду технику. Звездные члены жюри — Пелагея, Владимир Пресняков, Ильдар Абдразаков — освободили для шоу плотные от праздничных корпоративов даты. А еще в столицы приехали 108 участников и их сопровождающие, которым подготовили питание, трансфер, гостиницы.

Снимать конкурс планировали три дня подряд, почти без перерывов. Но впервые в истории шоу съемки были сорваны из-за болезни наставника.

Предварительно, певица заразилась гонконгским гриппом, она жаловалась на общую слабость организма, температуру около 39 градусов, насморк и больное горло.

На данный момент команда шоу решает, что и как делать дальше. И надеются на врачей, которые оперативно смогут поставить певицу на ноги.

