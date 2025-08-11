Певец Родион Газманов выступит на фестивале «Авиационное Монино» в Щелкове

В городском округе Щелково 17 августа пройдет фестиваль «Авиационное Монино». Мероприятие приурочено ко Дню Воздушного флота России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа фестиваля включает в себя множество развлечений для посетителей всех возрастов: показательные выступления личного состава спецподразделения ОДОН им. Ф. Э. Дзержинского, интерактивная площадка (полет на авиатренажерах), показ фильмов авиационной и патриотической тематики.

Также в программе: экскурсионное обслуживание посетителей на открытой стоянке, посещение бортов летательных аппаратов, пленэр художников, мастер-классы, акции для детей.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет серия выставок: выставка ретро-автомобилей и автомобилей клуба «Хаммер», выставка БПЛА и вооружения времен Великой Отечественной войны.

А на праздничном концерте выступит ансамбль казачьей песни «Кладезь», оркестр ОДОН им. Ф. Э. Дзержинского, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, Родион Газманов и другие.

Фестиваль пройдет по адресу: Монино, ул. Музейная, дом № 1 с 9:00 до 19:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.