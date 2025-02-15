Певец Николаев борется за знаменитую фразу «Выпьем за любовь»

Российский певец Игорь Николаев начал борьбу за фразу из своей песни «Выпьем за любовь» — он требует более 1 млн рублей с продавцов, которые используют ее без спроса, сообщает SHOT .

В последнее время музыкант фигурировал в исках по интеллектуальным правам на 800 тыс. и на 250 тыс. рублей. Он вместе с компанией, которой доверил свои товарные знаки, сейчас пытается взыскать свыше 1 млн рублей за использование фразы «Выпьем за любовь».

Николаеву принадлежат права на фразу «Выпьем за любовь», «Дельфин и русалка». А также певец запатентовал свой снимок.

Известную фразу продавцы печатают на кружках, футболках, делают растяжки на стену.