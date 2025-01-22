Певец Юрий Киселев рассказал о своих бизнес-проектах в подкасте Станислава Роженькова на Youtube-канале . Сын музыкального продюсера, основателя группы «Земляне» Владимира Киселева — Юрий неожиданно предстал в неизвестной до этого большой аудитории роли бизнесмена с десятилетним опытом и наработанными проектами.

Юрий начал заниматься предпринимательством с 16 лет, еще со школьной скамьи. Первые заработанные деньги появились у него, когда вместе с товарищем они занялись поставками китайских зарядных устройств powerbank, которые устанавливали на стендах в общественных местах: торговых центрах и ресторанах. По словам Юрия, эта деятельность была довольно прибыльной до тех пор, пока на рынок не пришли большиеспециализированные компании, которые масштабировали бизнес.

Как рассказал Киселев-младший, по-настоящему прорывными для его проектов оказались последние два года, когда стало актуальным импортозамещение.

«Любое сложное время — это всегда огромное окно возможностей», — считает предприниматель.

Если несколькими годами ранее по ряду проектов бизнесмена было довольно сложно получать заказы или конкурировать с европейскими и китайскимианалогами, то в настоящее время вложения приносят ощутимые результаты.

«Сейчас очень востребована российская продукция, — делится Киселев, — те закрытые двери, в которые мы бились несколько лет, стали открываться сами собой».

История появления Rocket Records

Ярким примером реализации окна возможностей стал проект Rocket Records. Все началось, когда Юрий вместе с братом Владимиром занялись продвижением своих треков, однако результат их не устроил.

«В нас видели возможность получить какие-то преференции: банально в виде денег или содействия кому-либо в чем-либо, — вспоминает Юрий. — Сразу на входе рисовались большие сметы, предъявлялись непонятные и непрозрачные отчеты».

Через 2-3 года таких попыток молодые люди поняли, что проще создать свою компанию, в которой они будут уверены. Понятие о том, как работает рынок музыкальной индустрии в стране, братья уже имели. Для начала они собрали небольшой лейбл, который занимался только выпуском их треков.

Достаточно скоро об их проекте узнал отец, который предложил работу с его коллективами. Ребята взяли на себя цифровую дистрибуцию, отгрузку на площадки, а продюсированием занимался отец. Как признается Юрий, вряд ли можно было считать эту деятельность заработком, скорее — наработкой опыта.

Так, благодаря отгруженному через Rocket Records треку Григория Лепса «Я не узнал бы о любви», композиция вышла в топ ВК.

«Это очень приятно, что мы можем быть полезны для таких больших артистов, как Григорий Лепс, Любовь Успенская, но при этом наш основной пул артистов составляет молодежь», — рассказывает Киселев.

Промышленные проекты Киселева: завод Klinin, «ТеплоКарбон»

У Юрия Киселева есть действующий проект в химической промышленности. Он является владельцем завода Klinin в Санкт-Петербурге, который выпускает широкую линейку продуктов, начиная от средств для уборки дорог и чистки фасадов и заканчивая бытовой химией.

«Для меня важно это направление, потому что в бизнесе я рассматриваю критерии экологичности и пользы для людей. Если направление будет просто приносить доход, я в такую историю вряд ли пойду», — признается Юрий.

Недавно на заводе Klinin разработали уникальный реагент, которым посыпают дороги во время гололедицы, продукт уже прошел пилотные испытания в Петербурге. Новое изобретение, в отличие от повсеместно применяемых средств, не наносит ущерба окружающей среде, безвредно для питомцев и обуви. К тому же реагент оказался более экономически целесообразным в сравнении с используемыми аналогами.

Предметом особой гордости для Киселева является специально выпускаемая на заводе краска для закрашивания граффити, в которых нет недостатка в Питере. Достаточно один раз нанести краску на стену, а после этого просто смывать появившиеся граффити и листовки обычной водой, не перекрашивая заново. Эффект сохраняется до 50 помывок.

Помимо перечисленного, предприятие занимается выпуском средств для профессиональной чистоты в отраслях пищевой промышленности, машиностроения, ЖКХ, сферы гостеприимства и общественного питания, охватывая достаточно серьезную долю рынка.

Сфера бизнес-интересов певца Юрия Киселева на этом не заканчивается. Он также занимается венчурными инвестициями, считая, что за IT — будущее, и активно инвестирует в эту сферу, выступая в ряде проектов как портфельный инвестор. Последние два года Киселев-младший вкладывает силы в написание софта и создание VR-концертов. Второе IT-направление в рамках NFT, которое еще только набирает популярность в нашей стране, проходит предмаркетинговый этап, и продукт практически готов к выходу на рынок.

По словам Юрия, любой человек может стать кем угодно. Если говорят, что у человека нет способностей и таланта — это некое клише, которым клеймят детей, а порой и взрослых людей. Просто есть люди, которым что-то дается легко, а другим надо пройти более трудный путь.