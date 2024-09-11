Певец Джо Джонас и актриса Софи Тернер официально развелись

Пара подала на развод в сентябре 2023 года. Экс-супругам понадобился год, чтобы решить вопрос об опеке над совместными дочерьми, трехлетней Уиллой и двухлетней Дельфин.

Суд постановил, что дети будут проводить с обоими родителями равное количество времени.

Звезды поженились в 2019 году. После свадьбы они жили в США. В 2023 году Тернер заявила, что скучает по родной Англии и страдает в штатах. Вероятно, актриса и певец так и не смогли прийти к согласию в вопросе страны проживания.

С конца прошлого года актриса начала встречаться с британским аристократом Перегрином Пирсоном. Ее бывшего мужа также несколько раз замечали в компании различных красоток.