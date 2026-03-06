Певец Данко выступил на концерте к 8 Марта в Электростали

Праздничный концерт к Международному женскому дню прошел 5 марта в городском округе Электросталь. Жительниц округа поздравили глава муниципалитета Филипп Ефанов и депутат Госдумы Геннадий Панин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт, посвященный Международному женскому дню, состоялся во Дворце культуры имени Карла Маркса. Со сцены прозвучали слова благодарности и признательности женщинам за мудрость, заботу и поддержку. Отдельные слова адресовали мамам и женам участников специальной военной операции.

«Ваша вера в победу, ваша любовь и ваша крепкая семья — это тот самый надежный тыл, который дает силы нашим героям. Мы выражаем вам глубочайшую признательность за ваше мужество и терпение», — отметил глава городского округа Филипп Ефанов.

Кульминацией вечера стало выступление певца Данко. Артист исполнил известные песни и завершил праздничную программу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.