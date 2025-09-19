«Петух» заменил Ленина в Белгороде

В Белгороде местные жители пожаловались, что бюст основателя СССР Владимира Ленина заменили на фигуру сказочной птицы, которая напоминает «петуха». Местные власти пояснили, что памятник вождю просто перенесли в другое место, но после жалоб монумент могут вернуть обратно, сообщает «Подъем» .

Скандал начался после того, как местный житель поднял эту тему в прямом эфире губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. До этого активисты уже жаловались, что в селе Горки вместо памятника Ленину поставили «скульптуру петуха». Сказочная птица «повернута задней частью к расположенной неподалеку церкви», утверждали жители, называя замену бюста кощунством.

В администрации Красненского района журналистам рассказали, что памятники поменяли уже давно. Бюст Ленина, как оказалось, перенесли в другое место, где он продолжает стоять.

«У нас просто появился коммунист-активист, который хочет, чтобы этот памятник вернули обратно. Уже давно, может, лет 10 назад или больше этот памятник перенесли, там реконструкция парка была, птица тоже появилась сто лет назад», — сказали в пресс-службе.

Власти добавили, что активистам уже предложили обратиться в местное собрание депутатов. После этого, скорее всего, вопрос о возвращении памятника Ленину на прежнее место вынесут на общественное обсуждение.

«Там не то, что памятник выкинули и он где-то валяется. Нет такого, что его свергли. Вождь как был, так и есть, и стоит на месте», — обратили внимание в администрации.