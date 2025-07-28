Петроградка вместо Думской: куда в Петербурге переехали самые шумные вечеринки

За последние годы центр ночной жизни Петербурга переместился с печально известной Думской улицы в бары на Петроградской стороне: местные жители регулярно жалуются на ночной шум, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Здесь десятки баров. Шум стихает только к 5 утра», — рассказал журналистам петербуржец Дмитрий.

По его словам, самая шумная точка — это пересечение Большого проспекта с Шамшевой улицей. Подростки, молодые люди и многочисленные туристы много пьют, громко разговаривают и поют, постоянно нарушают общественный порядок.

В одном из клубов часто можно увидеть совсем юных, по предположению Дмитрия, несовершеннолетних посетителей, а работает он всего две ночи в недели.

В 2024 году жители окрестных домов подписали коллективное обращение, а в этом году уже передали жалобу на громкую музыку в День памяти и скорби 22 июня в Следственный комитет России.