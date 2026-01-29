Петербуржцы стали чаще ходить в баню и спа в 2026 году

В Петербурге в 2,5 раза вырос спрос на услуги парильщиков в 2026 году

По данным аналитиков сервиса «Авито Услуги», жители Санкт-Петербурга в начале 2026 года проявляют повышенный интерес к услугам парильщиков и пармастеров. Особым спросом пользуются кедровые бочки и чаны, а также различные виды обертываний, сообщает «Бриф24» .

Все больше посетителей бань предпочитают профессиональное парение самостоятельному регулированию параметров влажности и температуры. Потребность в помощи специалистов в этой области увеличилась в 2,5 раза.

Также наблюдается рост популярности пармастеров, чьи услуги востребованы на 19% больше. Многие жители рассматривают более мягкие способы разогрева, такие как кедровые бочки: интерес к ним в Петербурге вырос на 26%, а в Ленинградской области — на 32%.

В качестве новой тенденции выделяются уличные купели с горячей водой, в которых используются минеральные соли, ароматические масла и теплая вода. С их помощью жители 47 региона стремились снять стресс и расслабить мышцы в 2,7 раза чаще, чем годом ранее.

В Ленинградской области отмечен значительный рост спроса на антицеллюлитное обертывание — он увеличился в 3,4 раза. Поиск процедур лимфодренажного обертывания среди жителей Петербурга и Ленобласти стал почти в четыре раза более активным. Кроме того, жители области стали чаще интересоваться водорослевыми обертываниями, что привело к росту востребованности данной услуги на 13%.

