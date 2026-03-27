Петербуржцы назвали продукты, которые поднимают им настроение

Сеть гипермаркетов «О’КЕЙ»: спрос на сладости с начала весны вырос на 9%

Более половины жителей Петербурга выбирают фрукты, рыбу и мясо, чтобы порадовать себя, а спрос на сладости с начала весны вырос на 9%, сообщает газета «Петербургский дневник» .

20 марта отмечался Международный день счастья. К этой дате аналитики выяснили, какие продукты помогают петербуржцам поднять настроение.

По данным исследования, 56% горожан чаще всего выбирают свежие фрукты. Также популярны овощи для салатов, рыба и мясо. Одновременно растет интерес к азиатской кухне: жители города чаще покупают лапшу, роллы и экзотические закуски. В числе фаворитов — лапша ширатаки и токпокки.

«При этом сладости для половины петербуржцев также являются надежным способом поднять себе настроение. Особой популярностью пользуются десерты, знакомые с детства: орешки со сгущенкой, вафли с различными начинками и пряники, в том числе мятные. С начала весны спрос на эти товары вырос на 9 процентов», — отмечаестя в исследовании сети гипермаркетов «О’КЕЙ».

Ранее аналитики отметили, что этой весной жители Петербурга также проявляют интерес к детокс-продуктам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.