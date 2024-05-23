Петербуржцев ждет самый жаркий день с начала 2024 года

Синоптик Колесов: 24 мая в Петербурге станет самым жарким днем с начала года

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что пятница, 24 мая, станет самым жарким днем в Северной столице с начала года. По его словам, петербуржцев ждет до 27 градусов тепла, сообщает «Бриф24» .

Колесов отметил, что в регион продолжает поступать теплый воздух из Финляндии, который уже оказался «главным фактором прогрева» в четверг. В пятницу же, по словам эксперта, город на Неве ожидает от плюс 25 до 27 градусов по Цельсию.

«Так что в центре города, понятно, что у акватории Невской губы будет прохладнее, есть все шансы превысить воскресные +26,1 гр. и стать самым теплым днем с начала этого года», — написал главный синоптик Петербурга в своем Telegram-канале.

По словам Колесова, «очень теплая погода» ожидается в Петербурге и в конце мая.