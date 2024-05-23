Петербуржцев предупредили о надвигающейся 30-градусной жаре

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Синоптик Леус: воздух в Петербурге 24 мая прогреется до 28 градусов

Синоптик Михаил Леус заявил, что в Санкт-Петербурге в четверг ожидается солнечная погода без осадков. По его словам, столбики термометров в городе на Неве поднимутся до 25 градусов тепла, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В Петербурге ожидаются порывы юго-восточного ветра, написал Леус в своем Telegram-канале. По словам синоптика, скорость ветра достигнет 2-7 метров в секунду.

В последний рабочий день недели петербуржцев ждет еще более теплая погода — плюс 26-28. Дождей 24 мая не прогнозируется, отметил эксперт.

Между тем в четверг в Московском регионе также прогнозируется теплая погода без дождей.

