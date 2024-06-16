Аналитики перечислили топ-10 рабочих профессий с зарплатой выше 100 тыс рублей

Весной 2024 года компании стали чаще предлагать вакансии с предложениями выше 100 тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По всей России количество таких вакансий выросло в 2,8 раза. Этой весной список высокооплачиваемых профессий возглавили замерщики, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

Зарплата замерщиков составляет от 80 до 190 тысяч рублей в месяц при условии полного рабочего дня. В их обязанности входит измерение лестниц, окон, мебели и так далее. Умения этих работников востребованы во многих сферах, в том числе в промышленности, автомобильном бизнесе и строительстве.

Также в тройку лидеров по самым высокооплачиваемым рабочим специальностям вошли отделочник (139 330 руб.) и водитель экскаватора (135 898 руб.). Очень бурный рост пришелся на вакансию водителя экскаватора — этой весной их зарплаты выросли в 1,7 раза.

В топ-5 вошли также профессии автожестянщика (131 288 руб.) и автоэлектрика (130 092 руб.). Далее следуют автомеханик (127 720 руб.), шиномонтажник (123 887 руб.), автослесарь (119 120 руб.), токарь (118 973 руб.), водитель-экспедитор (109 905 руб.).

Директор категории «Такси, транспорт и логистика» портала «Авито Работа» Артем Егоренков отметил, что причиной роста зарплат специалистов в сфере логистики и транспорта является их нехватка на рынке. Из-за дефицита кадров работников привлекают различными методами, в том числе и с помощью повышения зарплат.

«Важным фактором роста потребности в этих работниках также является развитие сегмента ритейла в столице. С другой стороны, весной и летом активнее ведутся строительные и уборочные работы — отсюда высокий спрос на водителей экскаваторов», — заявил Егоренков.