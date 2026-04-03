Петербуржцам рассказали о приближающемся похолодании

С сегодняшнего дня погода в регионе изменилась: облака и дожди привели к тому, что в Петербурге температура полдня держится на четыре градуса ниже нуля. По словам Александра Колесова, это только начало похолодания.

«Это только начало периода похолодания, который продлится всю первую декаду и, надеюсь, что к средине месяца станет теплее. Выходные дни в Санкт-Петербурге примерно одинаковые по температуре воздуха, ночью +1…+3 гр., днем +5…+7 гр., и то это максимальная температура», — отметил Колесов.

В субботу ожидаются небольшой дождь и местами туман. В воскресенье днем осадков не прогнозируется, возможны прояснения. Ветер останется слабым и усилится лишь в понедельник.

«Осадков будет достаточно много, хотя они и сохранятся с перерывами. Но уже осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега. Основное понижение температуры планируется на середину следующей недели. Там уже и ночью повсеместно будут отрицательные температуры», — добавил синоптик.

После прекращения снегопадов и ослабления северо-восточного ветра в регион придет антициклон, и воздух начнет постепенно прогреваться.

