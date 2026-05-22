Балашов провел прием жителей в Павловском Посаде

Личный прием граждан прошел 21 мая в Павловском Посаде под руководством временно исполняющего обязанности главы округа Сергея Балашова. Жители обратились с вопросами о состоянии дороги и признании дома аварийным, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече обсудили подсыпку асфальтовой крошкой дороги на улице 11 лет Октября. Решение приняли на месте, что позволило оперативно устранить выбоины и неровности покрытия.

Также жители одного из домов попросили признать здание аварийным. Если процедура окажется невозможной, они предложили провести ремонт кровли, которая регулярно протекает. Руководство округа дало профильным службам соответствующие поручения и взяло ситуацию на особый контроль.

«Встреча с жителями округа в приемной партии «Единая Россия» — возможность услышать человека напрямую, без посредников и бюрократии. Именно такие встречи помогают понять, что действительно нужно менять в нашем округе», — отметил Сергей Балашов.

Он добавил, что личные приемы позволяют сформировать реальную картину проблем и определить приоритетные задачи развития округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.