Глава Химок проверила благоустройство Левобережного

В Левобережном продолжаются работы по замене бортового камня и ремонту тротуаров на улицах Пожарского и Совхозной. Ход благоустройства проинспектировала глава городского округа Инна Федотова.

Во время выездной проверки зафиксированы серьезные замечания к организации процесса. Подрядной организации указали на необходимость соблюдать порядок на объекте, культуру производства и утвержденный график выполнения задач.

«Наша задача — сделать благоустройство качественно, ответственно и с уважением к жителям. Такой подход — норма для Химок», — подчеркнула Инна Федотова.

По итогам проверки подрядчику поручили оперативно устранить выявленные нарушения. Администрация продолжит контролировать сроки и качество работ в микрорайоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.