Петербуржцам рассказали о планах по оформлению города к 9 Мая

Ко Дню Победы в Петербурге установят декорации более чем по 400 адресам

В Санкт-Петербурге украсят все районы города в честь празднования Дня Победы. Оформление появится более чем по 400 адресам, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Сотрудники комитета по печати и взаимодействию со СМИ рассказали, что местные администрации начнут использовать символы городов-героев и городов воинской славы (гербы, флаги).

Так, на стрелке Васильевского острова разместят аллею городов-героев, а на площадях Победы и Восстания расположатся флажные аллеи городов-героев. Московский проспект, в свою очередь, украсит аллея городов воинской славы.

Декоративные композиции в виде штандартов фронтов можно будет увидеть на Смольной и Воскресенской набережных. Помимо этого, в Северной столице установят композиции из флага РФ и стилизованной копии знамени Победы.