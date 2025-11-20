Петербуржцам рассказали о бесплатных похоронах на Южном кладбище

Когда из жизни уходит близкий человек, родственники и друзья нередко озадачены вопросом финансовых затрат на погребение, особенно если смерть наступила неожиданно. Однако законодательство предусматривает возможность организации похорон за счет государства. В частности, на Южном кладбище в Санкт-Петербурге предусмотрена бесплатная кремация или захоронение, сообщает «Бриф24» со ссылкой на Neva.Today.

На портале ЕИС Закупки СПб ГБУ «Специализированная служба СПб по осуществлению погребения умерших» опубликован тендер на оказание услуг по погребению усопших на Южном кладбище, расположенном на Волхонском шоссе.

На все ритуальные услуги будет выделено 6,4 миллиона рублей в течение 2026 года. Данная сумма контракта рассчитана на захоронение 1,3 тысячи тел. Согласно техническому заданию, подрядчик будет выполнять работы по заявкам заказчика.

В его обязанности также входит вырывание могилы ручным способом, подсыпка одной тонны песка, установка железобетонной стелы с выгравированной надписью и деревянного бордюра, а также оформление необходимой документации. В среднем стоимость похорон по «гарантированному перечню услуг» составляет около 4,9 тысяч рублей.

Жителям Санкт-Петербурга сообщили о возможности бесплатного погребения умершего родственника в период со 2 января по 31 декабря 2026 года. Финансирование похорон будет осуществляться Специализированной службой из собственных средств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.