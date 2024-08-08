Петербуржцам рассказали, какой будет погода в оставшиеся дни лета

сегодня в 18:49

Синоптик Шувалов предупредил о дождях в Петербурге в последние дни лета

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что жителей и гостей Санкт-Петербурга ожидает дождливая погода в августе. При этом холода в городе пока не предвидятся, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Специалист уточнил, что осадки накроют мегаполис с перерывом в один-полтора дня 10, 12 и 14 августа.

«Так что, похоже, к середине месяца месячная норма по осадкам будет не только выполнена, но и перевыполнена», — подчеркнул эксперт.

По словам Шувалова, в последний летний месяц столбики термометров в городе на Неве начнут подниматься до отметки в 23 градуса тепла.

Шувалов добавил, что после 15 августа ожидается теплая и почти сухая погода.