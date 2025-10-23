Петербуржец пытался оправдать пьяное вождение постоянными проблемами с простатой

Петербуржец утверждает, что сел пьяным за руль из-за лечения проблем с простатой

В Санкт-Петербурге мировой суд рассмотрел очередной случай вождения в нетрезвом виде. Водитель пытался оправдаться тем, что в его организме выявили следы «лечебных процедур», сообщает «Бриф24» .

По информации, предоставленной главой Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьей Лебедевой, все случилось еще летом. Водитель микроавтобуса выехал на дорогу, находясь в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование выявило в его организме наличие веществ, классифицируемых как наркотические.

В ходе судебного заседания обвиняемый не признал свою вину, утверждая, что не употреблял никаких запрещенных веществ. По его словам, результаты анализов могли быть искажены из-за лечения хронического простатита с использованием масла конопли.

Суд выяснил подробности, и оказалось, что при медицинском осмотре мужчина сообщил о приеме жаропонижающего средства и валерианы, но об использовании масла умолчал. Версия о лечении не нашла подтверждения.

В результате у подсудимого изъяли водительские права на срок один год и восемь месяцев и обязали выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.

