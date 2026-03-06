«Петербургский дневник» начали распространять в отделениях «Почты России»

сегодня в 18:36

Стойки с «Петербургским дневником» появились в шести отделениях почты

Газета «Петербургский дневник» запустила новый канал распространения — свежие выпуски появились в отделениях Почты России в Петербурге. Проект представили на Невском проспекте, 70, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Презентация прошла в формате «рыцарского приема» накануне 8 Марта. Мужская часть редакции вместе с участниками Клуба исторической реконструкции Политеха Петра Великого в доспехах вручали посетительницам цветы и ароматизированный выпуск газеты с запахом ириса.

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил, что акция приурочена к Международному женскому дню и запуску нового канала распространения.

«Мы рады вновь повторить традиционную акцию с ароматизированным выпуском к Международному женскому дню. С этого дня в отделениях Почты России появятся стойки с «Петербургским дневником», и весенний праздник стал отличным поводом для презентации», — сказал Смирнов.

Директор группы регионов Северо-Запад и Центр Почты России Александр Вакуленко подчеркнул, что флагманское отделение на Невском — это центр притяжения горожан.

«Особенно приятно, что вместе с давним партнером можем подарить петербурженкам весеннее настроение — с цветами, ароматами и улыбками», — сообщил Вакуленко.

Стойки с газетой установили по адресам: Невский проспект, 70 и 87/2; проспект Большевиков, 2; Измайловский проспект, 7; Загородный проспект, 17; Московский проспект, 129.

«Петербургский дневник» выходит ежедневно тиражом 150 тысяч экземпляров и распространяется бесплатно в метро, МФЦ, учреждениях власти и на других городских площадках.

