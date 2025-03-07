«Петербургский дневник» к 8 Марта выпустил газеты с запахом тюльпанов

Это первая в Петербурге парфюмированная пресса. Часть тиража с запахом будет распространяться на 30 «женских» станциях метро, названия которых указаны в женском роде, например, «Спортивная», «Адмиралтейская» и др. Несколько экземпляров были сохранены в архив.

Директор АО «Петроцентр», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил, что редакция всегда старается радовать читателей особыми номерами, приуроченными к праздникам. Газеты, по его мнению, не просто средство массовой информации, а целое произведение искусства.

Тираж «Петербургского дневника» составляет 150 тыс. экземпляров. Значительной части газет был присвоен аромат. Редакция надеется, что фонды библиотек, Российская национальная библиотека, Государственный архив и архив Петербурга возьмут в хранение этот особенный номер.

«Это действительно уникальный проект для всего нашего города», — заключил Смирнов.