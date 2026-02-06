Петербургские ученые рассказали о своих новаторских проектах

8 февраля отмечается День российской науки. Специалисты из городских вузов внесли вклад в создание передовых инженерных разработок и уникальных открытий. Накануне профессионального праздника ученые поделились информацией о своих инновационных программах, сообщает газета «Петербурсгкий дневник» .

Работа российских исследователей способствует улучшению городской инфраструктуры и системы образования, а также углубляет понимание ментальных особенностей человека.

Маршрутные сети

Ученые Института искусственного интеллекта Национального исследовательского университета ИТМО разработали сервис ConnectPT. Его основа — графовые нейронные сети, которые способны моделировать множество вариантов маршрутов для поиска оптимального. Отличительная черта системы — ее эффективность при минимальном объеме данных, достаточно информации о городской застройке и дорогах, доступной в открытых источниках.

«Для оценки эффективности маршрутной сети мы разработали специальный критерий качества. Он показывает, насколько жители разных районов города дискриминируемы по отношению к транспортной доступности. То есть насколько проживание в том или ином районе снижает качество жизни из‑за трудностей с общественным транспортом. Мы предлагаем изменения, которые помогут выровнять ситуацию. Наши рекомендации в основном касаются автобусных маршрутов: их проще менять. При этом мы учитываем наличие метро, троллейбусов, трамваев, а также других видов транспорта», — отметил директор Института дизайна и урбанистики ИТМО Сергей Митягин.

Анализ проводится за несколько часов, а сам сервис представляет собой открытую программную библиотеку для специалистов в области транспортного планирования и IT. Для его использования требуются навыки программирования.

Эффективность целевого приема в вузы

Исследователи из НИУ ВШЭ занимаются вопросом повышения эффективности целевого приема в вузы. Основная задача — разработать процедуру, которая обеспечит гармоничное соответствие между абитуриентом, университетом и заказчиком, удовлетворяя интересы всех сторон.

«Мы можем организовать это на двустороннем рынке, где есть только абитуриенты и образовательные программы. Существует ли эффективное и стабильное решение для трех сторон, пока неизвестно», — подчеркнул заведующий Международной лабораторией теории игр и принятия решений НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Нестеров.

Существующие модели, основанные на двустороннем рынке (абитуриенты и программы), сталкиваются с проблемами, такими как потеря интереса студентов к обучению или несоответствие выпускников требованиям работодателей, что приводит к разочарованию всех участников. Статистика показывает, что отчисление целевиков происходит в восемь раз чаще, чем студентов, обучающихся на бюджетной основе, при этом разница в проходных баллах может достигать 20% и более.

Предложенное учеными решение заключается в предварительном распределении целевых мест по определенным учебным программам между потенциальными компаниями-заказчиками. Это позволит создать подпрограммы, которые абитуриенты смогут сравнивать и ранжировать.

Генетические основы психических заболеваний

Международный консорциум ученых, в работе которого приняли участие специалисты из СПбГУ, представил масштабное исследование генетических основ психических расстройств. Результаты опубликованы в престижном журнале Nature.

«Мы решили создать внутри России психиатрический консорциум, возглавляемый доктором медицинских наук Александром Кибитовым, и тем самым войти в международные организации. Минимальным требованием для нас было передать данные по тысяче генетических образцов. Мы их собрали, описали клиническую картину и прогенотипировали по самым последним зарубежным стандартам», — подчеркнул директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ Рауль Гайнетдинов.

В базу включены данные около миллиона пациентов с 14 различными диагнозами, включая шизофрению и синдром дефицита внимания и гиперактивности. Благодаря сотрудничеству ученых СПбГУ и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева, в исследование было добавлено две тысячи образцов. Анализ этих данных позволил выявить новые закономерности, которые могут изменить представление о психических расстройствах.

«Депрессия, тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, шизофрения, синдром гиперактивности у детей, аутизм — на самом деле оказывается, что многие из этих заболеваний очень близки друг к другу. Я ожидаю, что в перспективе классификация этих заболеваний будет изменена. Теперь у нас появляется база для того, чтобы в принципе перестроить диагностику психиатрических заболеваний», — добавил Гайнетдинов.

Отмечается, что депрессия, тревожное и посттравматическое стрессовое расстройства имеют до 90% генетического сходства. Выявление общих генетических путей для различных психических заболеваний открывает пути для разработки новых терапевтических подходов.

