Петербургская полиция проверила аниме на предмет богохульства и порнографии

Адвокат группы компаний Константин Александров заявил, что полиция решила не возбуждать уголовное дело против издательства XLMedia, комиксы которого активистка из Санкт-Петербурга посчитала содержащими детскую порнографию и оскорбляющими чувства верующих, сообщает Газета.ru .

«По указанному вами заявлению сотрудниками полиции проведена проверка, по результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием оснований. Более добавить в настоящее время нечего», — пояснил юрист.

Ранее появилась информация о том, что петербурженка обратилась в полицию с жалобой на XLMedia. По ее мнению, издательство производит порнографическую литературу, замаскированную под детские книги. В частности, речь шла о комиксах и манге под названиями «Почему моя сестренка такая милая» и «У меня мало друзей», а также «Без игры нет жизни».

Женщина выразила недовольство тем, что эти комиксы продаются в местах, где раньше жил великий писатель Федор Достоевский. Она настаивала на проведении проверки издательства и торговых точек, где продают спорные комиксы, по двум статьям: изготовление порнографического контента с несовершеннолетними и оскорбление чувств верующих.