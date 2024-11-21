Петербургская полиция проверила аниме на предмет богохульства и порнографии

Полиция Петербурга не стала возбуждать уголовное дело против XLMedia
Общество

Адвокат группы компаний Константин Александров заявил, что полиция решила не возбуждать уголовное дело против издательства XLMedia, комиксы которого активистка из Санкт-Петербурга посчитала содержащими детскую порнографию и оскорбляющими чувства верующих, сообщает Газета.ru.

«По указанному вами заявлению сотрудниками полиции проведена проверка, по результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием оснований. Более добавить в настоящее время нечего», — пояснил юрист.

Ранее появилась информация о том, что петербурженка обратилась в полицию с жалобой на XLMedia. По ее мнению, издательство производит порнографическую литературу, замаскированную под детские книги. В частности, речь шла о комиксах и манге под названиями «Почему моя сестренка такая милая» и «У меня мало друзей», а также «Без игры нет жизни».

Женщина выразила недовольство тем, что эти комиксы продаются в местах, где раньше жил великий писатель Федор Достоевский. Она настаивала на проведении проверки издательства и торговых точек, где продают спорные комиксы, по двум статьям: изготовление порнографического контента с несовершеннолетними и оскорбление чувств верующих.