Петербург занял 2 место в России по числу заведений с ранними завтраками

Санкт-Петербург вошел в пятерку российских городов-миллионников по доле заведений, предлагающих ранние завтраки, и занял второе место по их количеству после Москвы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Согласно данным сервиса «2ГИС Про», в октябре 2025 года в Санкт-Петербурге работали 458 заведений общественного питания, которые открываются не позднее 10 утра. Это 5,5% от общего числа точек общепита города, что превышает средний показатель по городам-миллионникам.

Почти треть всех заведений с ранними завтраками сосредоточена в Центральном районе — здесь их 137. Далее следуют Адмиралтейский район с 58 точками и Петроградский район с 51 заведением. Анализ спроса показал, что именно в этих районах жители чаще всего ищут завтраки: на Центральный район приходится 37,5% всех запросов, на Адмиралтейский — 15,5%, на Петроградский — 6,7%. Московский и Приморский районы также входят в пятерку по числу заведений и пользовательскому интересу.

Эксперты отметили, что в некоторых районах спрос превышает предложение. Например, Приморский район занимает шестое место по числу заведений, но четвертое — по количеству запросов на завтраки. В то же время Красносельский и Курортный районы, несмотря на большое количество точек, не пользуются высоким спросом.

Наибольшая концентрация заведений с ранними завтраками отмечена в центре города — в районе Московского вокзала, на Невском проспекте, а также вблизи станций метро «Адмиралтейская», «Садовая», «Спасская» и «Сенная». На Петроградской стороне и Васильевском острове также есть популярные кластеры, где работают десятки точек.

