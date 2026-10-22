Петербург проведет Форум работающей молодежи 23 октября

Организаторы — Центр «Вектор» и Совет работающей молодежи Санкт-Петербурга — объединят молодых специалистов из разных сфер. Они создадут площадку для диалога с представителями власти, бизнеса, некоммерческих организаций и экспертами.

Директор Центра «ВЕКТОР» Варвара Волкова рассказала: «Для Центра „ВЕКТОР“ важно создать условия, в которых знакомство специалистов из разных сфер становится началом сотрудничества, а личные амбиции превращаются в проекты. Именно в этом мы видим основу для формирования сильного сообщества работающей молодежи и развития кадрового потенциала Санкт-Петербурга».

Программа включает лекции, тренинги, мастер-классы, кейс- и концепт-сессии. Участники обсудят развитие команд, обменяются опытом и найдут единомышленников для новых проектов.

Председатель Совета работающей молодежи Санкт-Петербурга Александра Еремеева назвала концепцию форума — «Созидатели». Тематические направления охватят общество, среду, культуру, команду, будущее, мастерство и искусство. Полную программу организаторы разместили на официальном сайте форума.

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