Петербург готовится побить третий температурный рекорд подряд

В пятницу, 13 марта, в Петербурге ожидается новый температурный рекорд — максимальные и среднесуточные показатели вновь станут самыми высокими за историю наблюдений. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В атмосфере снова все как будто замерло, если смотреть на огромное расстояние Европы и ЕТР. Обширный циклон над Северной Атлантикой и Скандинавией, такой же обширный антициклон над ЕТР, а наш регион между ними. С юго-западными и южными ветрами продолжает закачиваться к нам теплый воздух, а солнечный прогрев территории, максимальный для этого времени года, делает свое дело, повышая температуру воздуха до таких экстремальных значений», — отметил он.

Колесов добавил, что в субботу, 14 марта, температура может приблизиться к +15 градусам, однако, по предварительным оценкам, составит около +14. Точно спрогнозировать такие значения сложно.

Впервые отметку +15 градусов в марте в городе преодолели 17 марта 2015 года — тогда воздух прогрелся до +15,3 градуса. Накануне очередной температурный максимум был превышен на 5 градусов.

