Петербург готовится побить третий температурный рекорд подряд
В пятницу, 13 марта, в Петербурге ожидается новый температурный рекорд — максимальные и среднесуточные показатели вновь станут самыми высокими за историю наблюдений. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов, сообщает газета «Петербургский дневник».
«В атмосфере снова все как будто замерло, если смотреть на огромное расстояние Европы и ЕТР. Обширный циклон над Северной Атлантикой и Скандинавией, такой же обширный антициклон над ЕТР, а наш регион между ними. С юго-западными и южными ветрами продолжает закачиваться к нам теплый воздух, а солнечный прогрев территории, максимальный для этого времени года, делает свое дело, повышая температуру воздуха до таких экстремальных значений», — отметил он.
Колесов добавил, что в субботу, 14 марта, температура может приблизиться к +15 градусам, однако, по предварительным оценкам, составит около +14. Точно спрогнозировать такие значения сложно.
Впервые отметку +15 градусов в марте в городе преодолели 17 марта 2015 года — тогда воздух прогрелся до +15,3 градуса. Накануне очередной температурный максимум был превышен на 5 градусов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.