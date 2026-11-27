Самое теплое 20 ноября за историю метеонаблюдений в Петербурге пришлось на 1996 год: температура достигла +9,9 градуса. О рекордах этой даты рассказал синоптик Михаил Леус, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Климатическая норма среднесуточной температуры в Петербурге 20 ноября составляет около +0,1 градуса. Самый сильный мороз в этот день метеорологи зафиксировали в 1890 году: воздух остыл до −18,2 градуса.

В 2025 году температура 20 ноября колебалась от −1,3 до +2,3 градуса. В городе выпало два миллиметра осадков в виде дождя и снега, высота снежного покрова достигала шести сантиметров.

20 ноября 2026 года Петербург оказался под влиянием циклона. По прогнозу, в городе пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до +3…+5 градусов.

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