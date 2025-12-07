Пьет росу и ворует бананы: айтишник из Петербурга сбежал в Таиланд из-за долгов

Айтишник из Петербурга сбежал в Таиланд из-за накопившихся долгов на проигранных ставках. Россиянин сменил имя, пьет росу и ворует бананы, сообщает Baza .

В отношении 32-летнего Руслана завели минимум 10 исполнительных производств из-за долгов в 350 тыс. рублей. Предположительно, мужчина крупно проигрался на ставках. В Таиланде Руслан взял себе имя Нарли Свуо и начал новую жизнь.

Волонтеры рассказали, что теперь Нарли живет у моря, умывается в лужах с лягушками, донашивает чужую одежду и конфликтует с бездомными. Виза россиянина на два месяца уже просрочена, что может привести к его депортации в РФ. Однако сам он не проявляет беспокойства по этому поводу.

Нарли просит волонтеров называть его «Ветром». Когда они попросили предъявить документы, мужчина испугался, решив, что столкнулся с мошенниками. Попытки связаться с его родителями также не увенчались успехом.

