Песня длиною в жизнь: хор «Горлица» из Химок поздравил руководителя

В парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого округа Химки, в выставочном комплексе «Артишок», состоялся юбилейный концерт «Песня длиною в жизнь». Он был посвящен 80‑летию Анатолия Литвиненко — заслуженного артиста России, лауреата премии Правительства РФ «Душа России», профессора Московского государственного института культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сцене выступил хор русской песни «Горлица» — народный коллектив, которым Анатолий Анисимович руководит более 35 лет.

Коллектив начал свою творческую деятельность в 1964 году, а в 1973‑м получил почетное звание «Народный коллектив». Сегодня в составе хора — 35 участников в возрасте от 18 до 55 лет: рабочие, служащие, студенты, врачи, учителя. Главная задача «Горлицы» — возрождение интереса к русской народной песне, популяризация народного творчества.

За годы работы хор сформировал богатый и разнообразный репертуар: хороводные, плясовые, игровые, колыбельные, обрядовые, шуточные песни, а также припевки и частушки. Коллектив бережно сохраняет песенные традиции разных регионов: центральных областей России — Московской и Рязанской, а также юга страны — Курской, Воронежской и Белгородской областей. Особое место в репертуаре занимают казачьи песни: донских, кубанских и некрасовских казаков.

Со сцены прозвучали песни, которые «Горлица» собирала годами, — самобытные мелодии из разных уголков России, объединенные общими культурными традициями.