Песков: ВСУ получат ответ на свои враждебные действия под Курском

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Киев ждет суровое наказание за атаку ВСУ на Курскую область. Его слова прокомментировали в Кремле.

Песков отметил, что по этому вопросу речь о каком-либо отдельном решении не идет. Однако он уточнил, что подобные враждебные действия ВСУ не останутся без ответа.

«Ответ обязательно будет», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ не уточнил, какие именно решения примет Москва в ответ на атаку ВСУ на Курскую область.