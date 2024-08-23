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Посол России в США: Киев ждет суровое наказание за атаку ВСУ на Курскую область

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Киеву придется «жестоко поплатиться» за вылазку ВСУ в Курской области, сообщает ТАСС .

По его словам, президент РФ Владимир Путин принял решение ответить на нападение украинских сил на российские приграничные территории.

Антонов добавил, что Украину ждет суровое наказание.

Ранее он заявил, что США может быстро остановить ВСУ в Курской области. Однако Вашингтон поддерживает киевский режим и даже сам посредством находящихся на Украине американских военных разработал план нападения на приграничные территории РФ.

Утром шестого августа подразделения ВСУ атаковали Курскую область. Вторжение украинских сил в Курскую область может обернуться для Киева огромными потерями. Такое мнение ранее высказал журналист Times Майкл Эванс.