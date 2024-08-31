Песков: в РФ к Дурову были вопросы из-за работы Тelegram, но его не арестовывали

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России были вопросы к Павлу Дурову в связи с работой мессенджера Telegram, однако миллиардера не арестовывали, сообщается в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«У нас-то его (Дурова- ред.) никто не арестовывал. Конечно, были вопросы. Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram» — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что также террористы «пользуются автомобилями», однако французские власти «не арестовывают гендиректоров автоконцернов Renault и Citroën».

Павла Дурова задержали при выходе из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже. Через 4 дня миллиардера освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро, взяли под судебный надзор и запретили покидать территорию Франции.