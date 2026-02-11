Песков с грустью прокомментировал замедление Telegram

сегодня в 07:33

Песков выразил сожаление из-за того, что Telegram не выполняет законы России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сожалеет о том, что мессенджер Telegram до сих пор не выполнил законодательство РФ. Из-за этого соцсеть и была замедлена, рассказал чиновник в интервью « Ньюм ТАСС ».

Песков признался, что видел заявления Роскомнадзора о замедлении работы Telegram, поскольку тот не соблюдает требования законодательства РФ. Они должны выполняться.

«Ну, очень жаль, что компания не выполняет [требования]», — отметил Песков.

Было бы лучше, если бы мессенджер Telegram и иные ограничиваемые ресурсы соблюдали требования законов РФ, считает пресс-секретарь президента России.

10 февраля в Роскомнадзоре подтвердили замедление Telegram. Он, как и ряд иных сервисов, длительное время игнорировал законы РФ. В таком случае против ресурсов могут вводиться постепенные ограничения. Однако, их можно снять, если решить проблемные вопросы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.