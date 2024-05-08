Песков прокомментировал новой дипфейк о Дурове
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В Сети появился дипфейк, на котором якобы Дмитрий Песков комментирует интервью Павла Дурова. Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал появление подобных новостей, сообщает SHOT.
В дипфейке пресс-секретарь главы государства выражает мнение об интервью Павла Дурова Танкеру Карлсону.
Дмитрий Песков рассказал, что подобные дипфейки могут появляться. С ними идет постоянная борьба, но все «уничтожить невозможно».
Он отметил, что нужно отличать правдивую информацию от ложной. И если бы мошенники не использовали в сообщении нецензурную лексику, то многие могли поверить в реальность комментария.