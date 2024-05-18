Новый нацпроект о цифровой трансформации обсудили на выставке «Россия»

Отраслевые эксперты, бизнесмены и чиновники обсудили новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщает «ФедералПресс» .

«Задачи нового нацпроекта зафиксированы в указе президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития. Их число выросло с 4 в предыдущей версии указа до 11», — заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Новый нацпроект предусматривает запуск единой HR-платформы для государственной и муниципальной службы. Также он нацелен на развитие цифрового взаимодействия россиян с государственными сервисами.

По словам Шадаева, нацпроект проект направлен на формирование цифровой зрелости ключевых отраслей экономики. К 2030 году запланировано появление доступного высокоскоростного мобильного интернета, а также увеличение доли отечественных технологий на рынке.

Кроме того, в рамках национального проекта будут поддерживать и продвигать новые отечественные разработки, искусственный интеллект, системы подготовки IT-кадров, антифрод-системы и защиты данных.

29 февраля глава государства анонсировал запуск в России нового национального проекта «Экономика данных». Путин выразил мнение, что к 2030 году в РФ нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.