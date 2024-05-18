В Волгограде экс-боец ЧВК «Вагнер» напал на 12-летнюю школьницу

В Волгограде мужчина напал и пытался задушить 12-летнюю девочку в подъезде дома. В соцсетях нападавшего есть фотографии в экипировке ЧВК «Вагнер» с наградами за взятие Соледара и Артемовска, сообщает Baza .

Шестиклассница направлялась дома из школы и решила зайти в гости к подруге. Девочка зашла в подъезд и в этот момент на нее накинулся неизвестный мужчина, который заявил, что задушит школьницу, если она начнет кричать. Ребенок уже начал терять сознание, когда из лифта вышел мужчина с детьми, который спугнул злоумышленника.

Мужчина вывел девочку из подъезда и посадил на лавочку, где школьница предупредила своих подруг о случившемся. Затем она вновь увидела злоумышленника и побежала к старшей сестре на детскую площадку. Уже оттуда школьница позвонила маме.

Девочка заметила нападавшего на районе в третий раз и сделала фото мужчины со спины. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель Александр Б. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В ходе допроса мужчина признал свою вину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В соцсетях задержанного опубликованы кадры в экипировке ЧВК «Вагнер», фото с медалью «За отвагу», а также фотографии наград за взятие Соледара и Бахмута.