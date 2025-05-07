Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям работы интернета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан с пониманием относиться к ограничениям работы мобильного интернета. Он также подчеркнул, что это не сбои, а временные меры, сообщает РИА Новости .

«По понятным причинам. И, конечно, здесь с понимаем нужно к этому относиться», — заявил Песков журналистам.

Он подчеркнул, что москвичи и гости города хотят, чтобы славный праздник Победы был отмечен на должном уровне. Однако важно учитывать «опасное соседство», которое мы имеем. Поэтому на время, пока в столице будут проходить мероприятия, нужно быть готовыми к временным ограничениям работы мобильного интернета.

На этой неделе интернет может работать с перебоями в Москве из-за обеспечения безопасности мероприятий по случаю Дня Победы, заявляли в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Жители Подмосковья и мегаполиса уже столкнулись со сбоями в работе мобильной сети. Она частично не функционирует у нескольких операторов.