Песков опроверг информацию о наличии у Путина резиденции на Алтае
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что у главы государства Владимира Путина есть резиденция на Алтае, сообщает ТАСС.
Песков отметил, что официальными резиденциями Путина считаются объекты, которые относятся к Управлению делами президента РФ и Федеральной службе охраны.
«Среди них упомянутого объекта нет», — заявил журналистам официальный представитель Кремля.
Некоторые СМИ сообщали, что в некой резиденции Путина на Алтае произошел пожар. Песков подчеркнул, что не располагает такой информацией и повторил, что такого официального объекта не существует.