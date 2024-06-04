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Песков опроверг информацию о наличии у Путина резиденции на Алтае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что у главы государства Владимира Путина есть резиденция на Алтае, сообщает ТАСС .

Песков отметил, что официальными резиденциями Путина считаются объекты, которые относятся к Управлению делами президента РФ и Федеральной службе охраны.

«Среди них упомянутого объекта нет», — заявил журналистам официальный представитель Кремля.

Некоторые СМИ сообщали, что в некой резиденции Путина на Алтае произошел пожар. Песков подчеркнул, что не располагает такой информацией и повторил, что такого официального объекта не существует.