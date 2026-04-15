Песков напомнил, что Россия не вводила ответственности за использование VPN

В России нет запретов на использование VPN-сервисов, потому никакой ответственности за это не предусмотрено. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, планируют ли власти вводить дополнительные ограничения в отношении VPN-сервисов.

По словам Пескова, «в настоящее время их использование не запрещено». Россия не вводила ответственности за применение VPN-сервисов.

Также он не располагает информацией о планах по поводу их запрета. Песков порекомендовал обратиться за подробными разъяснениями в Минцифры и Роскомнадзор.

Между тем операторы связи в РФ начали предупреждать о неполадках при использовании VPN. При запуске мобильных приложений на смартфоне можно видеть рекомендации отключить такие сервисы.

Ранее депутат Антон Горелкин заявил, что вопрос о полном запрете технологий VPN и установлении мер ответственности за их применение никогда не рассматривался в Госдуме.

