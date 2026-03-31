Горелкин заявил, что полный запрет VPN в Госдуме не обсуждали

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что вопрос о полном запрете технологий VPN и установлении мер ответственности за их применение никогда не рассматривался парламентом, пишет РИА Новости .

«Полный запрет VPN и введение ответственности за его нарушение в Госдуме никогда не обсуждались», — сообщил Горелкин.

При этом министр Максут Шадаев заявил, что Минцифры должно провести работу, направленную на снижение использования сервисов VPN в России.

Ранее сообщалось, что российские пользователи больше не могут скачать V2Box, Streisand, v2RayTun и одну из версий Happ. Это связано с их удалением из App Store.

