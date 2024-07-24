Песков: лучше как можно скорее возобновить доступ к Instagram*

Политик отметил, что будет лучше, если доступ к социальной сети вернут как можно скорее. Однако, по его словам, сделать это пока что нельзя из-за имеющихся ограничений.

Причем Песков подчеркнул, что эти запреты необходимы в сложившихся условиях.

«Мы живем в такое время, когда нужны ограничения», — отметил представитель Кремля.

*принадлежит экстремистской компании Meta, запрещенной в РФ.