Песков: лучше как можно скорее возобновить доступ к Instagram*
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о вероятном возобновлении доступа к Instagram*, сообщает РИА Новости.
Политик отметил, что будет лучше, если доступ к социальной сети вернут как можно скорее. Однако, по его словам, сделать это пока что нельзя из-за имеющихся ограничений.
Причем Песков подчеркнул, что эти запреты необходимы в сложившихся условиях.
«Мы живем в такое время, когда нужны ограничения», — отметил представитель Кремля.
*принадлежит экстремистской компании Meta, запрещенной в РФ.